Winter Weather Advisory in effect Wednesday through Thursday

…WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO
9 AM CST THURSDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN KANSAS CITY/PLEASANT HILL HAS
ISSUED A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM
8 PM THIS EVENING TO 9 AM CST THURSDAY.
* TIMING…SNOW WILL BEGIN LATE THIS EVENING IN NORTHEAST KANSAS AND
FAR NORTHWEST MISSOURI…AND WILL SPREAD SOUTHEASTWARD THROUGH
MIDNIGHT. SNOW WILL CONTINUE THROUGH THE EARLY MORNING HOURS
THURSDAY…TAPERING OFF BEFORE SUNRISE IN THE KANSAS CITY METRO
AREA AND POINTS WESTWARD…AND BY MID MORNING IN CENTRAL MISSOURI.
* MAIN IMPACT…SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 3 INCHES WILL MAKE TRAVEL
HAZARDOUS TONIGHT THROUGH THURSDAY MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS THAT PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR SNOW COVERED
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES…AND USE CAUTION WHILE DRIVING.