Ice Storm Warning issued

…ICE STORM WARNING IN EFFECT FROM 9 AM FRIDAY TO MIDNIGHT CST
SUNDAY NIGHT…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN KANSAS CITY/PLEASANT HILL HAS
ISSUED AN ICE STORM WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM FRIDAY
TO MIDNIGHT CST SUNDAY NIGHT. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER
IN EFFECT.
* TIMING…LIGHT PRECIPITATION WILL BEGIN LATE FRIDAY
MORNING…WITH PERIODS OF FREEZING RAIN THROUGH SUNDAY AFTERNOON
OR EVENING.
* ICE ACCUMULATIONS…TOTAL ICE ACCUMULATIONS DURING THE MULTI-DAY
PERIOD OF ONE-QUARTER TO THREE-QUARTERS OF AN INCH.
* MAIN IMPACT…MAJOR IMPACTS TO TRAVEL ARE LIKELY AS ICE
ACCUMULATES ON AREA ROADWAYS. BRIDGES AND OVERPASSES WILL BE
MOST SUSCEPTIBLE TO ICE ACCRETION. ICE ACCUMULATION ON TREES AND
POWERLINES MAY RESULT IN SCATTERED POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.
AREAS IMPACTED: